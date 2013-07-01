Иллюстративное фото с сайта goodfon.ru Иллюстративное фото с сайта goodfon.ru Происшествие случилось вечером 29 июня по улице Шолохова напротив автокомплекса «Тау». 33-летний старший лейтенант, инспектор по делам несовершеннолетних Серик СЕМБИЕВ ехал за рулем собственной автомашины «Ниссан Максима». Вдруг на дорогу выбежал ребенок, и машина сбила его. - Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель среагировал быстро, поэтому ему удалось избежать трагедии. Он посадил малыша в машину и отвез в больницу. С диагнозом «сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей» его госпитализировали в больницу. Состояние сейчас удовлетворительное, сообщил сегодня на брифинге начальник управления собственной безопасности Жасталап САГАДЕТОВ. Начальник УСБ рассказал, как двухлетний ребенок оказался один на улице. - Мы выяснили, что родители мальчика в тот день оставили его на некоторое время на попечение младшего брата отца 29-летнего местного жителя. Дядя ребенка выпил, ему нужно были идти в магазин, а ребенка он решил оставить на другой стороне улицы. Когда дядя отошел от него, ребенок побежал за ним и попал под машину. Медицинское освидетельствование показало, что водитель «Ниссана» был трезв, а дядя ребенка - пьян. Идет следствие.