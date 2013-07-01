Иллюстративное фото с сайта www.info.sibnet.ru Иллюстративное фото с сайта www.info.sibnet.ru Об этом сегодня на брифинге рассказал начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО Андрей ХЛЕВИН. Сотрудники УБН задержали жителя села Володарка Зеленовского района. Как оказалось, на 12 сотках своего участка сельчанин устроил плантацию по выращиванию мака. Всего полицейские изъяли 28 кустов этого растения. - Материалы дела находятся в Зеленовском РОВД, - рассказал начальник УБН ДВД ЗКО Андрей ХЛЕВИН. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 262 УК РК - «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». К слову, сначала года на территории ЗКО было зарегистрировано 79 преступлений, связанных с наркотиками, 72 из них - это сбыт наркотических средств.