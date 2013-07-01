фото с сайта yk-news.kz фото с сайта yk-news.kz В Казахстане получить новые водительские права при завершении срока их действия, а также поменять на документ нового образца теперь можно через портал электронного правительства www.egov.kz. Как отмечается, в этом случае автовладельцам нет необходимости ехать в регистрационно-экзаменационные подразделения дорожной полиции. Процедура подачи заявки через е-правительство несложная: гражданин регистрируется на портале, заполняет нужные графы, прикрепляет сканированное фото и подписывается электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Важно, чтобы фото соответствовало требуемым параметрам, в противном случае в личный кабинет пользователя на портале придет отказ с обоснованием причины. После отправки онлайн-заявления водитель с документами (распечатанное уведомление, чек об оплате услуги, прежнее водительское удостоверение, удостоверение личности, справки психиатрического и наркологического диспансера, медицинская справка №083) должен пройти в специализированный ЦОН, где после идентификации ему будут выданы новые водительские права. Подать онлайн-заявку на замену водительских документов можно только в случае, если срок их действия близится к завершению. Заявки для замены прав с уже истекшим сроком на портале не принимаются. В подобных ситуациях водителям необходимо обращаться в РЭО дорожной полиции либо специализированнные ЦОНы. Электронная услуга «Получение водительского удостоверения» в пилотном режиме доступна для жителей Алматы, Караганды и Актау. На сегодня онлайн-способом заменили права уже более 60 казахстанцев. Подробности можно узнать на портале и у специалистов круглосуточного call-центра по номеру 1414. today.kz