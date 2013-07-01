фото с сайта total.kz фото с сайта total.kz В Казахстане в ближайшее время ожидается снижение стоимости услуг на сотовую связь, сообщил сегодня председатель Агентства РК по защите конкуренции Болатбек Куандыков. Primeminister.kz. передает - «Буквально недавно вступило в законную силу решение суда в пользу Агентства, в связи с чем, ожидается снижение цен на услуги сотовой связи после проведения соответствующей экспертизы», - сказал Б.Куандыков. Как отметил глава АЗК, тарифы на интерконнект в Казахстане являются очень высокими. Так, в РК ставка Интерконнекта составляет 13,02 тенге, в странах СНГ и ЕС составляют в пределах 3-5 и влияют на конечную стоимость мобильной связи. По словам Б.Куандыкова, в период обжалования в судебном порядке сотовыми операторами решения о включении их в Реестр по услуге интерконнекта, отраслевому регулятору в лице Министерства транспорта и коммуникаций РК на протяжении более полутора лет не позволялось провести экспертизу цен, а Агентству рассмотреть действия доминантов на предмет злоупотребления своим положением. В целом, глава АЗК полагает, что существующий в Казахстане механизм антимонопольного регулирования, основанный в частности на ведении Реестра доминантов, на фоне международной практики развитых стран и в условиях интеграционных процессов в ЕЭП является барьером для эффективного и оперативного реагирования по фактам нарушения антимонопольного законодательства. В итоге, как он заметил, результаты анализов с учетом длительности процесса обжалования в судах зачастую становятся не актуальными. В связи с этим, антимонопольное ведомство Казахстана предлагает пересмотреть подходы по ведению Государственного реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение.