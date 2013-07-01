mgorod.kzВ диспетчерской службе «Горлифта» отключение абонентам объясняют тем, что предприятие пока не работает, люди отправлены в вынужденные отпуска, и что счет ТОО арестован, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как выяснилось, счет ТОО «Горлифт» арестовали судоисполнители по решению суда в пользу «Батыс Энергоресурсы». Энергетической компании лифтовое предприятие должно более 2, 5 млн тенге за снабжение электроэнергией городских лифтов. Решение суда вступило в силу, и на днях судоисполнители во имя исполнения судебного решения арестовали счет. - В «Горлифте» большие финансовые и кадровые проблемы. Большая дебиторская и кредиторская задолженность, нет специалистов, нет руководства. Как вы знаете, в начале июня уволился директор УАЛИЕВ. Его заместитель тоже намерен оставить работу, - рассказал порталу «Мой ГОРОД» зам начальника ЖКХ Дмитрий СОЛОДОВНИКОВ. В ЖКХ людям, где отключен рабочий лифт, советуют перезаключать договоры на обслуживание с другими предприятиями. Таких организаций в городе сейчас много, поскольку с прошлого года эта деятельность не лицензируется. Дмитрий СОЛОДОВНИКОВ назвал несколько фирм, среди которых «Уральсклифт», «Жайыктехсервис», «Алибилифт». Директор ТОО «Уральсклифт» Борис ДЕЕВ рассказал, что возьмет на обслуживание действующие лифты, но только через КСК, то есть жильцы дома должны делегировать полномочия своему кооперативу. - У нас уже есть несколько договоров на обслуживание лифтов в домах КСК «Коммунальник», схема в принципе отработана, - сказал Борис ДЕЕВ.