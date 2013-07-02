Иллюстративное фото с сайта v-seti.kz Иллюстративное фото с сайта v-seti.kz В ночь на 1 июля в Аксае по улице Тихоненко сгорел дом. В огне погиб 57-летний мужчина. По словам соседей, валивший из трубы дым они заметили поздним вечером 30 июня. Это показалось странным, поскольку было известно, что владелец дома любил выпить, фактически устроил в своём доме притон и не пользовался газом и электричеством. О возгорании было сообщено в ПЧ №8. Несмотря на усилия пожарных, потушить огонь не удалось - дом выгорел дотла. На месте пожарища было обнаружено тело мужчины -хозяина дома. В настоящее время причину возгорания устанавливает следствие.