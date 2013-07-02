фото с сайта yvision.kz фото с сайта yvision.kz Священный месяц мусульман Рамазан начинается 9 июля. Согласно расписанию времени поста для городов Алматы и Астана на azan.kz , первый намаз - Фаджр - в Астане пройдет в 03:30 во вторник следующей недели, в Алматы - в 03:10. Завершающий намаз – в 22:32 в среду, 7 августа, в Алматы - в 21:39. Трапезу сухур перед каждым утренним намазом следует завершать за 10 минут до него. Напомним, что Рамазан или Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост («ураза»), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток. Отказ от приема пищи, от того времени, когда «черная нитка начинает отличаться от белой» до полного захода солнца, не является самоцелью поста. По информации Calend.ru, смыслом воздержания и поста вообще является укрепление веры, духовный рост, переосмысление своего образа жизни, приоритетов. Пост для мусульман - это, в первую очередь, возможность удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности. Пост предписывается всем половозрелым мусульманам и является одним из пяти столпов Ислама. Особо отмечается, что от поста освобождаются те, кто не имеет возможности его соблюдать: пожилые люди или мусульмане, имеющие хронические заболевания. Но тогда мусульманин должен за каждый день поста накормить неимущего или оказать помощь нуждающемуся (в размере не менее той суммы, которую от тратит в день на пищу). Также от поста освобождаются те, кого Рамадан застал в пути или при других обстоятельствах не позволяющих держать пост. В этом случае пропущенные дни поста восполняются в дни следующего месяца. Завершается месяц Рамадан и пост вторым по значению мусульманским праздником Ид уль-фитр (Рамадан байрам), начинающегося с заходом солнца в последний день Рамадана и продолжающегося 1-го и 2-го числа следующего месяца Шавваль. После завершения коллективной молитвы в мечети в 1-й день месяца Шавваль мусульмане отправляются на праздничную трапезу, в ходе которой принято угощать не только родных и близких, но и соседей, знакомых (независимо от их вероисповедания). Раздача милостыни (садака) является обязательным условием празднования. Также в праздничные дни принято посещать могилы родственников. today.kz