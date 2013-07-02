tualet_bumaga1Работа цеха по переработке макулатуры, открытого несколько месяцев назад, временно остановилась. Об этом на встрече с мажилисменами, посетившими 1 июля Бурлинский район, рассказал исполнительный директор компании «ECO LIFE BATYS» Идриз ШЕНОЛ. ШЕНОЛ сообщил, что цех не работает уже третий месяц из-за отсутствия разрешения экологической экспертизы. При этом директор предприятия не уточнил, какая это экспертиза заметив лишь как только будет получено разрешение мини-завод заработает на полную мощность. На сегодня численность штата мини-цеха вместе с его руководителем -четыре человека. Напомним, что цех по переработке макулатуры был открыт в феврале этого года в рамках программы развития моногородов. По словам исполнительного директора компании «ECO LIFE BATYS» Идриза ШЕНОЛА, планировалось, что цех будет перерабатывать около 500 килограммов макулатуры в день, а на работу были приняты 12 человек.