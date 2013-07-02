© Еркен САЛИХОВ © Еркен САЛИХОВ Житель города Аркалык Костанайской области выставил на торги сразу две мечети, стартовая цена одной из них – миллион долларов, сообщает телеканал КТК. «В исламе это беспрецедентный случай: казахстанец стал первым, кто решился продать религиозные учреждения. На страшный грех, уверяет торговец, его толкнули местные власти. 16 лет назад они попросили построить мечеть, а деньги за нее так и не заплатили. Мужчина в итоге стал банкротом», - говорится в сообщении телеканала. По информации СМИ, подрядчик долго судился с чиновниками и теперь пытается любыми способами вернуть свои деньги. «В местном акимате чиновники быстро открестились и от мечети, и от данных много лет назад обещаний заплатить подрядчику за работу. Мол, контракт с бизнесменом подписывал прежний аким, а нынешняя администрация города вообще не при делах», - отмечает КТК. «До меня это было, до меня это решили. Насчет этого я ничего не знаю. Я никогда не слышал, что мечеть когда-то кто продавал. В том году мы интересовались, они цену подняли, а такой цены у нас нет. Не предусмотрено, в бюджете даже нет», - сказал в интервью телеканалу заместитель акима Аркалыка Исламбек Маметеков. Между тем, в соседнем селе Амантугай у предпринимателя есть еще один храм. Он и его недавно выставил на торги. Говорит, чиновники и тут тоже обманули. newskaz.ru