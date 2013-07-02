Фото автора Фото автора Альпиниада на пик Нурсултан и высотный забег, посвященные юбилею столицы, прошли в горах Заилийского Алатау. Подняться на высоту 4 376 метров над уровнем моря попытались свыше восьмисот человек. Массовое альпинистское восхождение на пик Нурсултан проводится ежегодно, а традицию проводить такую альпиниаду заложил личным примером глава государства Нурсултан Назарбаев. – Все праздничные мероприятия в канун Дня столицы должны носить общенациональный и массовый характер. То, что с каждым годом восходителей становится все больше, говорит в пользу положительных перемен в обществе, – считает руководитель республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Владимир Цой. – В нашу задачу входило обеспечить связь и безопасность на протяжении всего маршрута, чтобы восходители правильно рассчитали свои силы, ведь высотная и техническая подготовка у всех разная, а маршрут легким не назовешь.Участников альпиниады с утра погода баловала, но потом им пришлось на себе испытать все прелести ее переменчивости – дождь, снег, град и порывы ветра. До высочайшей точки пика Нурсултан поднялись 207 человек. В их числе был министр обороны страны Адильбек Джаксыбеков. Лариса ШТОППЕЛЬ express-k.kz