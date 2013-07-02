Фото с сайта quorum.kz Фото с сайта quorum.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вошел в первую пятерку лидеров, способствовавших успеху развития своих стран. об этом вчера заявила директор фонда "Посткризисный мир" Екатерина Шипова. Кроме него, в категории "лучшие из лучших" – Ангела Меркель, Ху Цзиньтао, Владимир Путин и покойный Уго Чавес. Рейтинг составляли эксперты фонда "Посткризисный мир", их характеристики и обзорный материал опубликованы в докладе "Перспектива-2050: новая политико-экономическая карта мира". – Казахстан стал единственной постсоветской страной, которая из всех среднеазиатских стран вошла в список новых "тигров", – утверждает Екатерина Шипова. – В этой стране помимо таких преимуществ, как динамичное развитие промышленности и развитие банковского сектора, есть еще адекватная государственная власть с хорошо продуманными программами и вспомогательная подушка – природные ресурсы и удобное месторасположение. Все эти составляющие, по мнению опытных экспертов, дают свои результаты. Как считает директор фонда, если провести сравнение трех ведущих экономик постсоветского пространства – Украины, России и Казахстана, то выбор в пользу Казахстана очевиден: – И в этом огромная заслуга Нурсултана Назарбаева. У него безусловные лавры. Карина МИКОЯН, Астана express-k.kz