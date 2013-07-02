Взрыв ракеты-носителя "Протон-М", фото с сайта youtube.com Взрыв ракеты-носителя "Протон-М", фото с сайта youtube.com Байконуре на старте упала ракета-носитель "Протон-М" с тремя спутниками связи "Глонасс-М", сообщает Tengrinews.kz. Аварию в прямом эфире показал телеканал "Россия 24". Запуск ракеты был запланирован на 8.38 по времени Астаны, однако через несколько секунд после старта она отклонилась от заданной траектории и рухнула на территорию космодрома. При этом никто не пострадал. Службы по ЧС потушили пожар и ликвидировали последствия аварии. Причины аварии выясняются.          