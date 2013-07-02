По сравнению с прошлым годом налоговые платежи за авто с населения столицы выросли на 42% и составили 1,1 миллиард тенге Всего за январь-май автовладельцы Казахстана выплатили налог на транспорт в размере 12,3 миллиарда тенге. На 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Алматинцы платят четверть транспортных налогов. По итогам пяти месяцев автовладельцы южной столицы перечисли в бюджет 3,1 миллиарда тенге – 25,3% от налогов на автотранспорт с физлиц по республике. Рэнкинг-основа: Поступление налогов на автотранспорт с физических лиц. Январь-май 2013