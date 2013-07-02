фото с сайта tlt.ru фото с сайта tlt.ru В Казахстане величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в июне 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 6,2%, июнем 2012 года- на 7,3%, сообщает Агентство РК по статистике. Доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,9%, молочных, масложировых изделий и яиц - 14,8%, фруктов и овощей - 14,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,2%, сахара, чая и специй - 2%. today.kz