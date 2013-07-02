фото с сайта zn.ua фото с сайта zn.ua В Казахстане в июне текущего года по сравнению с налогичным месяцем прошлого года цены на продовольственные товары выросли на 4,5%, сообщает Агентство РК по статистике. Согласно проведенному исследованию, было установлено, что цены на муку выросли на 16,3%, фрукты и овощи - на 12,4%, макаронные изделия - на 11,5%, булочные и мучные изделия - на 5%, рыбу и морепродукты - на 4,6%, кофе, чай и какао - на 4,4%, масла и жиры - на 4,1%, алкогольные напитки - на 4%, молочные продукты – на 3,9%, кондитерские изделия - на 3,2%, хлеб - на 1,7%. Снижение цен отмечено на крупы - на 10,4%, сахар - на 6,6%. Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 3,3%. Уровень цен на баранину стал выше на 4,4%, колбасные изделия - на 4,2%, конину - на 3,9%, свинину - на 3,2%, говядину, мясо птицы - по 2,6%. today.kz