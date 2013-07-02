Kazakhstan Today - 2 июля 2013 года в рамках развития автодорожного направления Центр - Юг начнется строительство дороги Астана - Темиртау, передает Kazakhstan Today. Протяженность дороги составит 178 километров, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций РК. В ходе совещания 23 января 2013 года, посвященного итогам 2012 года и реализации пслания "Стратегия Казахстан - 2050: новый политический курс состоявшегося государства", глава государства поручил начать строительство современных трасс между Астаной и центрами агломераций - Алматы, Актау и Усть-Каменогорском, в целях развития направлений Центр - Юг, Центр - Запад, Центр - Восток, напомнили ведомстве.