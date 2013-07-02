Фото с сайта http://auto.mail.ru/ Фото с сайта http://auto.mail.ru/ Стали известны города с самыми невежливыми таксистами в мире. Соответствующее исследование было проведено специалистами портала airporttransfers.co.uk, занимающегося заказом такси через интернет. В ходе исследования было опрошено 2162 человека, выезжавших за пределы Великобритании за последний год. Выяснилось, что больше всего нареканий вызвало поведение таксистов Парижа и Рима. Не самыми вежливыми оказались таксисты испанских городов Сан-Антонио на острове Ибица и Магалуфа на Майорке, а также арабского Дубая. Самыми дружелюбными британцы признали водителей греческого Пефкоса на острове Родос, а также турецкого Мармариса. В список городов с вежливыми таксистами также вошли Плайя-де-лас-Америкас (Тенерифе, Испания), Нью-Йорк и Пальма-Нова (Майорка, Испания). Интересно, что 86% опрошенных считает, что вежливый водитель разговаривает с пассажирами во время поездки, а 42% называли вежливыми тех таксистов, которые дают пассажиру советы и делятся информацией о местности. А вот грубыми были признаны водители, отказывавшие пассажирам в помощи — так посчитал 51% опрошенных. auto.mail.ru