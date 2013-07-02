ФОТО : информационный центр ВКО ФОТО : информационный центр ВКО На заводе «СемАЗ» в Семее состоялась презентация новой линии по выпуску большегрузных автомобилей «Урал», сообщает Информационный центр ВКО. - На создание линии сборки трехмостовых большегрузных автомобилей, имеющих хорошую проходимость в труднодоступных местах, ушло полгода. Совместно с партнерами из Миасса (Челябинская область) мы сможем ежегодно собирать по 400 автомобилей стандарта «Евро-3», - поделился Генеральный директор «СемАЗ» Асемкан Доскужанов. По информации господина Доскужанова, все комплектующие для сборки завод будет закупать сам, а из Миасса в Семей будут поступать только шасси автомобиля. Предусмотрена сборка нескольких модификаций «Уралов»: многотоннажных грузовиков, самосвалов, бензовозов, вахтовых автомобилей и т.д. Ежегодно на автосборочном заводе «СемАЗ» в Семее выпускается 1,5 тысячи тракторов марки «Беларус», автобусов “Daewoo Bus Kazakhstan” и другой техники. Андрей Виноградов YK-news.kz