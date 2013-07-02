Фото с сайта zakon.kz Фото с сайта zakon.kz В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи удостоверений на право управления отдельными видами транспортных средств (Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 4 июня 2013 года № 371 «О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 февраля 2010 года № 90 «Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств и Правил приема экзаменов и выдачи удостоверений на право управления отдельными видами транспортных средств»), сообщает Zakon.kz. Так, согласно изменениям в Правила приема экзаменов и выдачи удостоверений на право управления отдельными видами транспортных средств, лицам, лишенным права управления транспортными средствами право управление восстанавливается после сдачи теоретического и практического экзаменов. При этом практический экзамен принимается на транспортном средстве высшей категории, права на управление которой водитель был лишен. Кроме того, согласно поправкам, для получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами кандидатом в водители, в подразделение дорожной полиции представляются: 1) заполненное заявление на бланке на выдачу водительского удостоверения по форме согласно приложения 3 к Правилам; 2) удостоверение личности; 3) свидетельство об окончании курсов и его копия (за исключением лиц, прошедших подготовку в индивидуальном порядке); 4) медицинская справка по форме 083/у; 5) водительская карточка по форме согласно приложения 4 к Правилам; 6) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины установленную Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»; 7) документ, подтверждающий регистрацию постоянного или временного места жительства. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. По состоянию на 02.07.2013 года, приказ еще не введен в действие. Текст приказа будет опубликован в официальных СМИ. auto.zakon.kz