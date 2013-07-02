Фото с сайта 24.kz Фото с сайта 24.kz В Гонконге проходит ежегодный демократический марш. По словам организаторов, в нем принимают участие около 400 тысяч человек. Он посвящен 16-й годовщине передачи страны Китаю. Люди требуют проведения реформ, выступают против высоких цен на недвижимость, неравенство доходов. Также они недовольны работой главы администрации Гонконга Лян Чжэньина. Напомним, 1 июля 1997 года после более чем полувекового колониального правления Гонконг вернулся в состав Китая по формуле «одна страна - две системы». 24.kz