На Филиппинах прошли столкновения между жителями трущоб и полицейскими. Людей на улицы столицы Манилы в самом бедном районе Кесон-Сити заставили выйти планы властей страны снести их дома. Около 300 жителей закидывали стражей порядка камнями и мусором, который попадался им под руки. В результате трое полицейских получили различные ранения. Многие нелегальные постройки и дома в последнее время заполонили северную часть Манилы. Люди не согласны обменять бараки на дома в другой части города. Около 35% всего населения города нелегально занимают государственные земли. Эстрелита БАГАСБАС, участница протестов: - Мы хотим от государства, чтобы они не разрушали наши дома. Наоборот, постройте для нас тут в Кесон-Сити, мы с удовольствием будем здесь жить и трудиться.