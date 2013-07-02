В общей сложности на данный момент попытку покинуть свои посты предприняли уже 11 египетских министров Глава МИД Египта Мухаммед Камель Амр подал в отставку, сообщает Reuters. Ранее сообщалось, что уже 11 министров подали в отставку, однако ни президент Мухаммед Мурси, ни премьер-министр Хишам Кандиль их заявления не приняли. Кроме того, заявления об отставке подали три губернатора. Впервые Мухаммед Камель Амр занял пост руководителя министерства иностранных дел Египта в июля 2011 года. Он пришел на смену, подавшему в отставку, Мухаммеду аль-Ораби. Последний раз занял этот пост в августе 2012 года. Ранее Камель Амр работал во Всемирном банке, посольстве Египта в США, являлся заместителем помощника министра иностранных дел Египта по африканским организациям, а также. был послом Египта в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что министры туризма, окружающей среды, связи и юстиции подали в отставку на следующий день после массовых акций протеста против президента Мухаммеда Мурси. Все четверо передали письма с прошениями об отставке премьер-министру Хишаму Кандилю, однако они не были подписаны. bfm.ru