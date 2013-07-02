Фото с сайта ru.wikipedia.org Фото с сайта ru.wikipedia.org Председателем думы Чукотского АО стал Арамаис Даллакян Предприниматель-миллиардер Роман Абрамович принял решение покинуть пост председателя думы Чукотского автономного округа, сообщает пресс-служба регионального парламента. Вместо Абрамовича председателем думы Чукотского АО стал Арамаис Даллакян. Заявленная причина ухода Абрамовича из регионального органа власти — принятие федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Об этих перестановках стало известно чуть ранее благодаря компетентным источникам издания «Ведомости». Помимо самого факта ухода с поста, источники «Ведомостей» назвали несколько возможных причин такого решения. Во-первых, формальным поводом покинуть этот пост могло стать истечение полномочий ставленника Абрамовича — губернатора Романа Копина, который, заручившись поддержкой президента и партии «Единая Россия», уже не нуждается в поддержке и протекции предшественника. Во-вторых, более реальной и прагматичной причиной ухода могла стать необходимость избавиться от зарубежных активов на этом посту. Кроме того, на решении Абрамовича мог сказаться уход из Совета Федерации представителя Чукотки Ларисы Пономаревой, которая была его помощницей и как депутата, и как губернатора. Издание отмечает, что, даже несмотря на уход из местного парламента, Абрамович останется одной из ключевых политических фигур региона. Закон, запрещающий чиновникам, их супругам и несовершеннолетним детям иметь счета и акции за рубежом, вызвал серьезный общественный резонанс, в частности, обсуждался вопрос, каким образом будет справляться с этим препятствием Роман Абрамович. Высказывались предположения, что он откажется от бизнеса в пользу политики, однако произошло противоположное. bfm.ru