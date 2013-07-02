Фото с сайта 24.kz Фото с сайта 24.kz Первый спутник Индийской региональной навигационной спутниковой системы был запущен в космос. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований. Продолжительность миссии - 10 лет. Навигационный спутник предназначен для борьбы с чрезвычайными ситуациями, поиска транспортных средств и судов, навигации для водителей, а также для оказания помощи путешественникам. Запущенный аппарат - лишь первый из семи. Остальные 6 - индийские ученые планируют отправить в космос до 2015 года. 24.kz