Иллюстративное фото с сайта sannews.com.ua Иллюстративное фото с сайта sannews.com.ua На берегу реки Урал обнаружили труп с шестью ножевыми ранениями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. По словам руководителя пресс-службы областного ДВД Гульназиры МУХТАРОВОЙ, в полицию поступило сообщение, что недалеко от берега реки, в черте города, лежит труп мужчины. Следствие установило, что человек погиб от шести ножевых ран. Оперативники установили личность мужчины. Им оказался ранее судимый 51-летний житель Атырау. Он гулял в компании знакомых, во время распития спиртных напитков один из собутыльников несколько раз ударил его ножом. Когда убийца понял, что жертва умерла, он решил избавиться от трупа - погрузил тело на тележку и повез к реке. Мужчина оттащил труп на середину Урала, но позже труп выбросило на берег. Убийцу задержали сотрудники полиции. При допросе подозреваемый сознался в содеянном. В настоящее время задержанный находится в СИЗО.