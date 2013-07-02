Иллюстративное фото с сайта progorod11.ru Иллюстративное фото с сайта progorod11.ru ЧП произошло вчера, 1 июля, примерно в 17.30 в детском садике №24 «Солнышко», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" - Вместе с воспитателем дети вышли на улицу, - рассказала корреспонденту портала «Мой ГОРОД» директор детского сада «Солнышко» Лариса ЛАУК. - Вдруг начался сильный ветер, и на детей упало дерево. Оно росло за территорией детского сада. Одна девочка не смогла уже встать на ноги. Наша медсестра на руках занесла ее в помещение, две другие девочки сами встали, но плакали от испуга. Медработник обработала раны, мы вызвали родителей детей, и все необходимые службы. В это время приехал муж нашей воспитательницы, он и отвез на своей машине детей в больницу, не дожидаясь бригады «скорой». По словам директора сада, они неоднократно писали письма в ЖКХ с просьбой проверить дерево и при необходимости спилить его. - 1 июля в 17.45 к нам привезли троих детей в возрасте 5 и 6 лет, - рассказал директор областной детской больницы Арман КАЛИБЕКОВ. - У одной девочки осколочный перелом средней кости голени, ее мы госпитализировали, наложили гипс. Пока она будет находиться в больнице под наблюдением врачей. Две другие девочки с подозрением на ЗЧМТ были направлены в областную больницу к нейрохирургу. Но, насколько мне известно, после осмотра они отпущены домой. - Слава богу, сотрясения у них нет, им наложили по два шва, и сейчас они находятся дома, - говорит Лариса ЛАУК. - Сегодня ездила и к нашей девочке в больницу. На место ЧП выезжали все экстренные службы города. В пресс-службе ДЧС нам ответили, что материалы дела находятся в ДВД ЗКО, однако там эту информацию не подтвердили.