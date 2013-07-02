Иллюстративное фото с сайта static.vz Иллюстративное фото с сайта static.vz С начала 2013 года в Атырауской области было заведено 25 уголовных дел по факту изнасилования. Как отметил помощник прокурора города Малик ТУРЖИГИТОВ, с начала года в полиции по факту изнасилований заведено 25 уголовных дел. - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост данного вида преступления, - сообщил Малик ТУРЖИГИТОВ. Прокурор привел один из примеров. В этом году в микрорайоне Балыкши города Атырау, двое молодых мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали женщину. Приговором городского суда №2 подсудимые А. и Т. признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком на 8 лет и 5 с половиной лет соответственно, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.