- К примеру, довесок малька белуги и осетра варьируется от 7 до 10 граммов, вес малька севрюги - от 3-5 граммов. Всего же в этом году оба осетроводных завода планируют выпустить около 7 миллионов мальков - по 3,5 каждый, - рассказал заместитель начальника директор Урало-Атырауского осетроводного завода Адильгерей КАЙРАЛАПОВ. Отметим, что выпуск мальков состоялся в присутствии специальной комиссии, созданной при комитете министерства охраны окружающей среды, в которую вошли специалисты-ихтиологи, представители Урало-Каспийской бассейновой инспекции и руководство двух заводов. Также в течение июля планируется еще один выпуск молоди. Урал - единственная река Урало-Каспийского бассейна, где ещё сохранился естественный нерестовый фонд осетровых.