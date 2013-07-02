Фото с сайта www.atyrau.gov.kz Фото с сайта www.atyrau.gov.kz 700 тысяч тенге, выделенные на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню единства народа Казахстана, похитил начальник областного управления культуры Ауэз КУЛЬЖАНОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного финпола. Департамент финансовой полиции по Атырауской области в упрощенном досудебном порядке завершил расследование данного дела. В настоящее время подсудимый признал свою вину и возместил ущерб, нанесенный казне, в полном объеме. - Таким образом, 6 июня текущего года приговором суда №2 города Атырау Кульжанов А. признан виновным по ст. 176 ч. 3 п. «г» УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Экс-чиновник осужден к 5 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года, - рассказала пресс-секретарь ДБЭКП Алтынай МУХТАРОВА. Кулжанов Ауэз Сельбаевич родился в 1961 году. Образование высшее, окончил Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы по специальности «концертный исполнитель, преподаватель». Начальником управления культуры Атырауской области стал в декабре 2012 года.