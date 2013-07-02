programВ Атырау состоялся Казахстанско-Британский форум по вопросам взаимодействия в сфере материально-технического обеспечения нефтегазового сектора, передает корреспондент BNews.kz. На нем речь шла об увеличении казахстанского содержания в нефтегазовых проектах. Модераторами третьего по счету форума выступили председатель правления «Национального агентства по развитию местного содержания в Казахстане» (NadLoC) Кайрат Бектургенев и глава UK Trade & Investment Джон Кроуфорд. Декларация по взаимодействию, подписанная в прошлом году в Актау при участии трех крупных нефтегазовых компаний NCPOC, ТШО и KPO (Карачаганак Добыча и Эксплуатация) стал отправной точкой в деле увеличения казахстанского содержания в нефтегазовых проектах. В своих выступлениях руководители всех трех крупных компаний отметили, что поддерживают действия Казахстана по увеличению доли казсодержания в реализуемых проектах. Советник председателя «КазМунайГаз» по местному содержанию и координатор Kaz Supply Chain лорд Джон Уэйверли сообщил, что в Австралии недавно был принят закон об усилении местного содержания в проектах, то есть это мировая тенденция. По его словам, на сегодня ими разработаны десять коммерческих предложений для налаживания работы с казахстанскими партнерами. По мнению участников форума проводится активная работа по составлению каталога местных предприятий с перечнем выпускаемых товаров, с указанием ГОСТов, стандартов, проектной мощности. Спикеры выразили уверенность, что процент казахстанского содержания в проектах в скором времени значительно вырастет. Батыр КОЖИЕВ BNews.kz