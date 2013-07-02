Жан-Шарль БЕРТОНЭ, фото с сайта altaynews.kz Жан-Шарль БЕРТОНЭ, фото с сайта altaynews.kz Он посетил Карачаганакское месторождение и встретился с представителями малого и среднего бизнеса. Официальная цель визита посла - помочь предпринимателям претворять в жизнь инновационные проекты. При этом господин БЕРТОНЭ сделал ставку на своих земляков: именно французские предприятия должны поддержать все начинания казахстанских бизнесменов. -В Казахстане французские фирмы работают в Астане, Алматы и Атырау и тесно сотрудничают с местными бизнес-сообществами, зачастую выступая в роли инвесторов. Было бы неплохо, если подобное партнерство было и в Западно-Казахстанской области, - заметил посол, и посетовал, что крупнейшие французские компании не входят в состав консорциума, занимающегося разработкой КНГКМ. На суд господину БЕРТОНЭ аксайские бизнесмены представили несколько своих идей: строительство очистных сооружений (стоимость проекта 8 млн.300 тыс. евро), завод по производству керамического кирпича (обойдется в 8 млн. долларов) и завод по термоутилизации ТБО. Все вышеназванные проекты были одобрены. - Подготовьте мне соответствующее письмо относительно этих бизнес-планов. Мы их рассмотрим и постараемся найти заинтересованных лиц, - сказал в завершении встречи посол, обращаясь к акиму Бурлинского района Марату ТУСУПКАЛИЕВУ.