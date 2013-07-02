 Корреспонденту портала «Мой ГОРОД» удалось связаться с отцом девочки, на которую упало дерево в детском саду. Он рассказал, что дочке уже сделали операцию на ноги - у малышки осколочный перелом средней кости голени на обеих ногах. - Дочка чувствует себя неважно, - рассказал мужчина. - Жена сегодня пыталась поиграть с ней, но дочке тяжело шевелить руками. Нужно будет еще проверить позвоночник. Я бы хотел поблагодарить воспитателя Ольгу Владимировну за то, что она быстро и правильно отреагировала в этой ситуации, вызвала родителей, мужа, и сама отвезла детей в больницу. По словам отца Арины, они еще не думали, будут ли предъявлять претензию детскому саду или ЖКХ. - Просто хочется, чтобы службы проверили все деревья, растущие возле детский учреждений, чтобы такого ЧП больше не произошло, - заключил он. Между тем сама воспитательница Ольга Владимировна до сих пор не может отойти от произошедшего вчера. - Мы вышли на вечернюю прогулку, - рассказала порталу Ольга Владимировна. - В тот день в группе было 19 детей, но к тому времени человек 5-6 забрали родители. Дети играли, три девочки сидели на бревне. Сильного ветра не наблюдали, но внезапно был сильный порыв и дерево рухнуло. Я даже сначала подумала, что упало дерево, которое росло во дворе. Получается, что девочки остались под ветками дерева. Мы стали их вытаскивать, они даже не плакали, уже потом, когда они увидели кровь (у двух девочек были порезы в области шеи и головы), они начали плакать. Мы позвонили родителям, в это время приехал мой муж на машине и, не дожидаясь «скорой», повезли их в детскую больницу. Мы сами очень испугались, раны обработали, Арине приложили лед к ногам. Напомним, ЧП произошло вчера, 1 июля. Примерно в 17.30 в детском садике №24 «Солнышко» на трех девочек в возрасте 5-6 лет упало дерево, которое росло за территорией детского сада. У одной девочки осколочный перелом средней кости голени обеих ног, сейчас она находится в областной детской больнице. У двух других девочек были раны на голове, им наложили по два шва и после осмотра нейрохирурга отпустили домой. По словам директора сада, они неоднократно писали письма в ЖКХ с просьбой проверить деревья возле садика и при необходимости спилить их.