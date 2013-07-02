- 30 июня 2013 года примерно в 18.55 час. водитель автомашины Toyota Land Cruiser гр. А. 1986 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на дом № 196 по ул. Жунисова, затем въехал в забор и стену дома № 63 по ул. Досмухамедова. После чего с места происшествия скрылся, но был задержан сотрудниками дорожной полиции, - сообщилаВ результате аварии два пассажира попали в областную больницу - мужчина 1986 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, а ребёнок 2011 года рождения получил ссадины мягких тканей головы, отмечает Динара АДБУЛКАЛИКОВА. Водитель привлечён к административной ответственности. Очевидцы рассказывают, что машина остановилась на перекрёстке улиц Жунисова и Досмухамедова, рядом со зданием государственным центром по выплате пенсий и пособий. Сначала водитель начал сдавать назад и врезался в здание ГЦВП, после чего надавил на газ, пробил дощатый забор и врезался в стену жилого дома. - В тот момент я работал на крыше дома и видел, что одной рукой водитель держал руль, а в другой руке был ребёнок, - рассказывает один из очевидцев аварии. - Хорошо, что сначала машина врезалась в кучу строительного мусора, который лежал возле стены, это смягчило удар.