В Актобе прошли соревнования по джип-триалу

Два дня джиперы из Актобе, Хромтау и Оренбурга соревновались в ловкости вождения и выносливости автомашин. Соревнования проходили в двух классах "Стандарт" и "Туризм". Первый день начался с джип-триала на карьере кирпичного завода, где внедорожники преодолевали трассу с искусственными грязевыми препятствиями и крутыми подъемами. Сразу после завершения триала, участники переместились к месту старта GPS-ориентирования, которое продлилось С 15 часов до 9 утра следующего дня. Джипы ездили с помощью GPS-ориентировки между поселками Курайли и Хлебодаровка. Трасса там настолько сложная (с песком, глубокими лужами и горками), что многие ломали по пути свою технику. Как рассказали участники соревнований, они получили море адреналина и драйва. По итогам соревнований в классе "Стандарт" лидером стал Роман ВАФИН из Оренбурга, второе место занял его земляк Валерий МЕЛЬНИКОВ, третье досталось актюбинцу Виктору КОНСТАНТИНОВУ. В классе "Туризм" «рулили» актюбинцы. Первое место у Константина БЛОХИНА, второе - у Арыстана ТУКАШЕВА, третье место досталось Александру САЯПИНУ (Оренбург). Фото Максима ТОКАРЯ