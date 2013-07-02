Брат девушки, которая ехала на автомобиле Mazda, говорит, что она везла ребёнка в больницу: - Бабушка с ребенком сидели на заднем сиденье. Они не пострадали, а мою сестру увезли в травмпункт. Она сказала, что не заметила BMW, потому что стоящая перед нами машина поворачивала на улицу Сарайшык и закрыла обзор, Водителя BMW, вместе с пассажиром также доставили в травмпункт областной больницы. По словам очевидцев водитель Mazda сразу позвонила знакомому, который приехал место ДТП в форме прокурора и предложил уладить все на месте и не вызывать полицию. Причину аварии будут выяснять сотрудники дорожной полиции.