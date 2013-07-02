Корреспонденту портала удалось взять комментарий у сотрудников ЖКХ, которые уверяют, что заявления о просьбе спилить упавшее дерево им не поступало: - Упавшее дерево было здоровым, - рассказал. – Дерево упало из-за того, что был сильный ветер. На первое июля ДЧС передавало штормовое предупреждение. Тем не менее, воспитатели вывели детей на прогулку. Директор детского сада писала письмо в ЖКХ, чтобы мы приехали, спилили сухие деревья на территории организация. Но мы не можем спиливать деревья, поскольку они находятся на территории юридического лица – детский сад должен был спилить эти деревья своими силами. Кроме того, касательно этого дерева нам письмо не поступало. Полицейские тоже прокомментировали ситуацию с упавшим деревом: - Материалы дела находятся у нас на рассмотрении, - рассказал. – В ближайшее время будет проводиться судебно-медицинская экспертиза, также в настоящее время выясняются все обстоятельства данного дела, по результатам которого мы примем законное процессуальное решение.