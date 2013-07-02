В Атырау в шахту лифта упала девушка

2 июля примерно после 21.00 на пульт дежурного ДЧС поступило сообщение от жителей о том, что в 16-этажном доме №23 микрорайона «Алмагуль» в шахту лифта упала женщина. Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщил начальник ДЧС области Болатбек ОМАРОВ, приехавший на место происшествия. По адресу сразу же выехали все дежурные службы города от ДВД, ДЧС, работники ЖКХ, аварийные службы и скорая помощь. После выяснения обстоятельств случившегося журналистам сообщили, что лифт застрял между 7 и 8 этажами дома. Оставшиеся внутри женщина и ребенок попытались выбраться самостоятельно, но случилось несчастье. 24-летняя девушка успела передать ребенка стоявшим внизу людям, но сама поскользнулась и упала в шахту лифта. По приезду врачи констатировали смерть девушки, тело которой сразу же увезли. - Уже в ближайшее время мы планируем создать совместную комиссию ДВД и ДЧС для расследования подробностей происшедшего, - заявил Болатбек ОМАРОВ. Соседи потерпевшей рассказали, что она снимала квартиру в этом доме. Жила со своей младшей сестрой, имеет годовалую дочь. На момент трагедии младшая сестра была с ней и именно ее она спасла, разжав двери лифта. Самой же выбраться не удалось, так как двери лифта очень быстро закрылись, и она упала в пропасть.