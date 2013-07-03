- 2 июля в 19.00 на 76 километре трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу водитель автомашины "Ниссан-Шаран" 1973 года рождения, не соблюдая дистанцию на дороге, совершил столкновение с автомашиной марки "Урал", за рулем которой был водитель одного из местных ТОО 1955 года рождения, - рассказала. В результате ДТП погибло трое пассажиров "Ниссана" - 57-летняя женщина, 49-летний мужчина из г. Бейнеу и 37-летняя женщина из с.Таскала. 1 пассажир доставлен в центральную раонную больницу Жылыойского района. Между тем, сотрудники управления дорожной полиции бьют тревогу - в Атырауской области почти вдвое выросло количество аварий. С начала года в УДП ДВД зафиксировано 237 ДТП, в которых погибло 54 человека. - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварий в области стало больше на 50%, это факт, над которым нужно задуматься, - прокомментировала Гульназира МУХТАРОВА.