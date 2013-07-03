Китайские паспорта. Иллюстративное фото Китайские паспорта. Иллюстративное фото 17 граждан КНР арестованы за нарушение миграционного законодательства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области. К административной ответственности в виде ареста были привлечены 17 граждан КНР, работающие на территории области. Как сообщили в областной прокуратуре, четверо из арестованных трудились в ТОО «Хуа Ю Интернационал в Казахстане», еще 13 работали в ТОО «ЭКО экспресс Актобе». В ходе следствия выяснилось, что визы мигрантов не соответствовали заявленным целям при въезде на территорию Республики Казахстан. К примеру, 13 граждан КНР прибыли по рабочей визе как инженеры, а фактически работали сварщиками, четверо прибыли по деловой визе, а работали поварами. Решением суда им назначено 3 суток ареста, сообщили в надзорном органе.