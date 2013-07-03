Фото с сайта yk-news.kz Фото с сайта yk-news.kz 28 июня житель Риддера, дабы избежать наказания за нарушение ПДД, поджог автомобиль "ВАЗ 2103" на глазах у полицейских, сообщает корреспондент Yk-news.kz. Оригинальный способ спасения автомобиля от штрафной стоянки выбрал риддерец. Он сел за руль машины, принадлежавшей брату. На беду его остановили полицейские. И тут мужчина выскочил из салона, облил авто бензином и поджег его прямо на глазах стражей порядка. Видимо, так велик был страх перед наказанием за нарушение правил дорожного движения. Подоспевшие пожарные принялись тушить автомобиль, но спасти транспорт уже не удалось - огонь полностью его уничтожил. Наталья Потапова YK-news.kz