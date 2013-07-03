Фото с сайта http://express-k.kz Фото с сайта http://express-k.kz На курорте Боровое с 5 по 8 июля будет проходить фестиваль нудистов. Организаторы стараются не только привлечь к событию как можно больше внимания, но и готовы превратить мероприятие в местную достопримечательность. В роли организаторов мероприятия выступило сообщество нудистов из Омска. Несколько сотен человек уже изъявили желание зажечь в казахстанской Швейцарии искорку Ибицы. – Мы и в прошлом году провели этот фестиваль, – говорит один из активистов по имени Олег. – Все прошло чинно и благородно. Местные жители нас поддержали. Они только благодарны за любую возможность раскрутить курорт. Мы решили провести фестиваль в выходные для Казахстана дни. Было бы неплохо, если бы к нам присоединились казахстанские соратники. Секьюрити не позволит проникнуть на фестиваль озабоченным подросткам и случайным людям. Вход разрешен только по парам. – Я не хотел бы много распространяться о психологии, – говорит Олег. – Мы, нудисты, избавляемся от комплексов. Мы не скрываем наших дряблых животов и размеры достоинств. Мы просто радуемся жизни. Никаких оргий вы не увидите, даже если сможете подкрасться к пляжу с камерой по кустам. Мы просто будем играть в волейбол и салки. Рустем ОМАРОВ, Астана express-k.kz