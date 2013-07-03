фото с сайта ktk.kz фото с сайта ktk.kz Сегодня в ходе твиттер-чата глава МИДа Ерлан Идрисов сказал, что палестинцу, который проживает уже 4 месяца в алматинском аэропорту, придется подождать решения его вопроса миграционной полицией РК. Идрисов отметил, что гражданин Палестины Мохаммед Альбахиш запросил статус беженца. Сейчас вопрос рассматривается миграционной полицией. Напомним, что 25-летний палестинец живет в международном аэропорту Алматы в транзитной зоне, а приехал он сюда, чтобы сделать предложение своей возлюбленной, однако из-за нарушения визового режима даже не смог покинуть аэропорт. Теперь он ждет, пока решатся его проблемы с документами и он сможет уехать в Арабские Эмираты. today.kz