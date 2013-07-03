Фото с сайта vk.com Фото с сайта vk.com Национальный банк Казахстана выпустил в обращение памятные монеты из сплава нейзильбер «Колобок» и «Алдар-Косе» из серии монет «Сказки народа Казахстана» номиналом 50 тенге, сообщает в среду пресс-служба банка. Согласно сообщению, памятные монеты «Алдар-Косе» и «Колобок» из «нейзильбера» является первой и второй монетой серии, посвященной сказкам народа Казахстана. Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан». Обе монеты выпущены тиражом сто тысяч штук. newskaz.ru