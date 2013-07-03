фото с сайта rambler.kz фото с сайта rambler.kz Президент Казахстана подписал несколько законов, в числе которых и закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области осуществления совместного контроля на казахстанско-российской государственной границе», сообщает пресс-служба главы государства. Документ упрощает порядок пересечения лицами и транспортными средствами казахстанско-российской государственной границы и перемещения грузов, товаров и животных через границу, сокращение формальностей и продолжительности контроля, а также повышение его эффективности путем проведения совместного контроля. Кроме того, главой государства подписан закон «О ратификации Соглашения о займе (Реконструкция участка дороги Шымкент-Ташкент) между Республикой Казахстан и Европейским Банком Реконструкции и Развития». А также закон «О ратификации Протокола между Республикой Казахстан и Чешской Республикой о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Республикой Казахстан и Чешской Республикой о поощрении и взаимной защите инвестиций». Протокол предусматривает внесение изменений и дополнений в Соглашение уточняющего характера, а также связанных со вступлением Чешской Республики в Европейский Союз и вступлением Республики Казахстан в Таможенный союз. Главой государства также подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Румынии о поощрении и взаимной защите инвестиций». Согласно документу, каждая договаривающаяся сторона на своей территории по мере возможности стимулирует инвестиции, вложенные инвесторами другой договаривающаяся стороны, и признает такие инвестиции в соответствии с национальным законодательством своего государства. today.kz