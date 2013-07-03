Фото с сайта express-k.kz Фото с сайта express-k.kz Шизофреникам и людям с нервными расстройствами выдавали водительские права в Павлодаре. Получить долгожданную корочку лицам, состоявшим на учете в психоневрологическом диспансере, помогали поддельные справки. В них указывалось, что человек абсолютно здоров и может сесть за руль. – На данный момент выявлено 24 подобных факта, – сообщила корреспонденту "ЭК" пресс-секретарь департамента финансовой полиции Павлодарской области Самал Ахмедьянова. – Водительские права выдавали людям с тяжелыми формами нарушений – шизофрения, аффективный психоз и хронические бредовые расстройства. Нами направлено ходатайство в прокуратуру о признании водительских прав недействительными, поскольку пациентам психоневрологического и наркологического диспансеров запрещено управлять автомобилем.Между тем в ДВД области заинтересовались данными фактами, и полицейские уже расследуют дело по статье "подделка, изготовление и сбыт поддельных документов". По неподтвержденной пока информации, стало известно, что выдачей липовых справок занимался главный врач одной из павлодарских поликлиник. Даурен ХАИРГЕЛЬДИН, Павлодар express-k.kz