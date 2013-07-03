Фото с сайта http://auto.lafa.kz/ Фото с сайта http://auto.lafa.kz/ (с) Auto.Lafa.kz - Сегодня на мощностях «Азия Авто» официально стартовала сборка лифтбеков Skoda Octavia A7. С первыми машинокомплектами стали известны комплектации и ценовая «вилка» нового автомобиля. Как и было обещано ранее, цены особо не изменились. «Октавия» будет предлагаться в трех исполнениях (+ девять дополнительных «пакетов»), с тремя бензиновыми двигателями. Базовой версией стал автомобиль с 1,2-литровым бензиновым двигателем (105 л.с.) в исполнении Active и 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач – 21 000 у.е. Максимальная комплектация Elegance (1.8 TSI 180 л.с. DSG-7)c без учета доп.оборудования – 31 000 у.е.