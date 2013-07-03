Фото с сайта http://auto.lafa.kz/ Фото с сайта http://auto.lafa.kz/ (с) Auto.Lafa.kz - Первая платная парковка, размещенная на пересечении улиц Казыбек-би и Фурманова, будет работать с 7:00 до 20:00 часов. Стоимость парковки - 100 тенге в час. Как сообщает деловой портал Kapital.kz эта парковка будет работать в тестовом режиме. На территории парковки установлен паркомат, а все данные (видеозапись и факт оплаты) будут стекаться на центральный сервер. До 15 августа текущего года в Алматы планируется оборудовать еще 42 парковки. После организации первого этапа, будут определены более 200 парковочных мест. Все желающие бизнесмены могут принять участие в этом конкурсе. По словам начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Алтая Рахимбекова, в бюджет города будет идти плата в размере 10%. Тендерное условие – кто больше предложит плату, которую будут отчислять в бюджет, у того появляется преимущество. Проект по платным парковкам будет окупаемым и будет организован по принципу государственно-частного партнерства. Напомним, победителями тендера по оборудованию, благоустройству и эксплуатации платных автостоянок признаны ТОО «Алатау-Лизинг» и ТОО «Ort Zher Company». Договор с ними заключен с 1 августа 2012 года, первые платные парковки должны были быть готовы в январе 2013 года. Как сообщалось ранее, Правила организации платных автостоянок (автопарковок) города Алматы были утверждены в ноябре 2011 года. Согласно требованиям Правил и тендерной документации автостоянки должны быть оборудованы: дорожными знаками и разметками, информационными указателями; системой видеонаблюдения; электронной системой оплаты (паркоматы); информационными стендами (табличками).