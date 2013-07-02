Фото: Олег СПИВАК Фото: Олег СПИВАК В этом году казахстанцы с меньшим энтузиазмом едут на Иссык-Куль. Соотечественников тормозят и новые правила въезда, и недавние беспорядки на побережье, и долгая дорога. А ведь озеро совсем рядом – всего 140 км от Алматы. Вопрос о строительстве автодороги, которая может связать южную столицу с кыргызстанской «жемчужиной», поднимался неоднократно. Почему же горную трассу так и не построили? Короткий путь на Иссык-Куль принёс бы массу выгод. По этой дороге могли бы курсировать не только наши туристы, но и кыргызстанские фуры с огурцами и помидорами. Да и соотечественники приезжали бы на озеро чаще. Загорали бы на пляжах, катались на катерах и скутерах, потребляли чебачков и платили за это кыргызстанцам полновесным сомом. Что касается казахстанских инвесторов, то плата за проезд с лихвой компенсировала бы их вложения. Так же рассуждали и представители ТОО «Еркiн Транс Сервис» (аффилированное с ТОО «Еркiн Моторс»). В 2006 году они готовы были влить в проект собственные 30 млн долларов. Даже почти договорились с правительством Кыргызстана и получили разрешение на строительство автодороги Чырпыкты – Чон-Кемин – Каскелен с «листа» (то есть с параллельным выполнением проектно-изыскательских и строительных работ). А в 2008 году посол Казахстана в Кыргызстане Бакыт Оспанов объявил, что строительство трассы на территории Казахстана осуществлено на 70%. Но три года спустя всё куда-то исчезло: и дорога, и само ТОО. Что случилось? Похоже, трассу никто и не начинал строить. Немаловажную роль в этом сыграли кыргызстанские экологи. Их встревожило, что маршрут пролегал через два национальных парка. К тому же они опасались, что несознательные туристы начнут мыть в реке Чон-Кемин автомобили, оставлять на берегу мусор и жечь костры. Экологи были так настойчивы, что проект постановления правительства Кыргызстана о строительстве дороги был отозван. Впрочем, кыргызстанцы предлагали и другой вариант трассы – Кара-Кастек-Боролдой с выходом на Чолпон-Ату и Торугарт («Мегаполис» от 31 июля 2006 года, «Иссык-Куль: зона притяжения»). Но казахстанская сторона почему-то не проявила к нему интереса. А в 2009 году стало известно, что деньги, выделенные из нашего бюджета на строительство дороги, ушли на другие проекты: строительство автобана Западная Европа – Западный Китай и развитие международных транзитных коридоров. При этом министерство обещало, что вопрос строительства дороги Алматы – Иссык-Куль рассмотрит в последующие годы. megapolis.kz