Мальчик из ЗКО борется со страшной болезнью: семье не хватает денег на лечение

На лечение 5-летнего Никиты Астафьева требуется 131 миллион тенге. С помощью неравнодушных граждан удалось собрать 82 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Никите Астафьеву врачи поставили страшный диагноз - рак четвертой степени и нейробластома забрюшного пространства. Врачи в России и в Турции утверждают, что ребенок может вылечиться. Никита с мамой уже несколько месяцев находятся в Турции, он прошел курсы химиотерапии и теперь ему необходима иммунотерапия, которая стоит 150 миллионов. После химиотерапии, которую ребенок прошел в Турции, опухоль практически исчезла. Сей