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Социум

Мальчик из ЗКО борется со страшной болезнью: семье не хватает денег на лечение

На лечение 5-летнего Никиты Астафьева требуется 131 миллион тенге. С помощью неравнодушных граждан удалось собрать 82 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Никите Астафьеву врачи поставили страшный диагноз - рак четвертой степени и нейробластома забрюшного пространства. Врачи в России и в Турции утверждают, что ребенок может вылечиться. Никита с мамой уже несколько месяцев находятся в Турции, он прошел курсы химиотерапии и теперь ему необходима иммунотерапия, которая стоит 150 миллионов. После химиотерапии, которую ребенок прошел в Турции, опухоль практически исчезла. Сей
Арайлым Усербаева
Мальчик из ЗКО борется со страшной болезнью: семье не хватает денег на лечение
На лечение 5-летнего Никиты Астафьева требуется 131 миллион тенге. С помощью неравнодушных граждан удалось собрать 82 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дорогостоящее лечение за границей требуется больному раком мальчику из ЗКО
Дорогостоящее лечение за границей требуется больному раком мальчику из ЗКО
Никите Астафьеву врачи поставили страшный диагноз - рак четвертой степени и нейробластома забрюшного пространства. Врачи в России и в Турции утверждают, что ребенок может вылечиться. Никита с мамой уже несколько месяцев находятся в Турции, он прошел курсы химиотерапии и теперь ему необходима иммунотерапия, которая стоит 150 миллионов. После химиотерапии, которую ребенок прошел в Турции, опухоль практически исчезла. Сейчас мальчик вместе с мамой находится в клинике Турции. Врачи готовят его к иммунотерапии. Собрать всю сумму на лечение семья не может, они объявили сбор и на сегодняшний день им уже удалось собрать чуть более 82 миллионов тенге, не хватает еще 72 миллионов тенге. Отец Никиты Сергей Астафьев говорит, что искренне верит в выздоровление сына. – Мне, как отцу, очень тяжело осознавать, что у моего ребенка такой сложный диагноз. Мы делаем все, что в наших силах. Верим, что наш Никита поправится и сможет вернуться к нормальному образу жизни. Прошу неравнодушных граждан поддержать нашу семью в столь сложный период и дать нашему Никите шанс на счастливое детство. Благодарю всех и каждого за ту помощь, которую нам оказывают. Мир не без добрых людей, я в это верю, - говорит Сергей. Желающие помочь семье могут перевести деньги на карту Каспи голд: 4400 4301 8010 2268 Номер счета в Каспи банке: KZ38722С000047084146 Номер телефона Сергея Астафьева 87771943705 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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