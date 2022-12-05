Мальчик погиб под воротами, девочку убило током: в ЗКО до сих пор ищут виновных

- Уже прошло пять месяцев, как нет нашего сыночка. Боль не утихла и она навсегда останется в наших сердцах. Три месяца назад начали проводить экспертизу. Всё это время мы стараемся держать связь со следователем. Мы понимаем, что ни одни, но в нашем случае ответственный за дело, то не поднимает трубку и потом не перезванивает, то в отпуске, то занят чем-то другим, - говорит сквозь слёзы женщина. - Мы хотим найти виновных и справедливости. Понятно, что Нурамира не вернёшь, но есть и другие дети, которые могут пострадать также. Никто не думал, что эта игра на футбольном поле станет для него последней.Также скитаясь в поисках правды, жалуется на следствие и мама погибшей шестилетней Аий Жумалиевой. Ещё в мае прошлого года девочка схватилась за газовую трубу, которая была под высоким напряжением эклектического тока. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила от удара технического тока. Только откуда он взялся в газовой трубе и кто в этом виноват - по сей день выясняет следствие.
- Моя доченька умерла на заре своей жизни. Прошёл год, а мне до сих пор тяжело. В первое время я даже не могла заходить домой. Вспоминаю её голос, её рассказы, как она показывала движения, которым научилась на кружке по танцам. Она мечтала пойти в школу, чтоб у неё был настоящий школьный портфель. Сейчас она закончила бы второй класс, но не суждено было. Говорила, что хочет стать врачом. Мне больно, обидно, хочется кричать и плакать от безысходности. Потерять кровиночку, и при этом знать, что виновные спокойно живут и им за это ничего не будет, - говорит мама Айи Алия Наубетова.В департаменте полиции ЗКО ответили на вопросы журналиста МГ касаемо следствия этих и других громких дел. Вот только ни в одном случае стражи порядка не могут назвать подозреваемых или виновных в гибели детей, ссылаясь на статью 201 УПК РК о неразглашении данных досудебного расследования. По данным ведомства, по факту смерти Нурамира Сапарбекова начато досудебное расследование. Спустя некоторое время дело переквалифицировали на часть 3 статью 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкшее смерть человека». На вопросы, почему следователь не оказывает должного внимания и не отвечает на звонки, в департаменте сообщили, что 28 сентября этого года по уголовному делу принято решение о прерывании сроков расследования в связи с назначением экспертизы. Также сроки расследования прерваны в связи с экспертизой по факту смерти Аий Жумалиевой и заключение по сей день не готово. Но при проведении следственных действий источник напряжения установить не удалось. Не нашли виновных стражи порядка по делу 13-летнего мальчика Никиты, который, играясь на деткой площадке, лишился двух фаланг пальцев на руке. Заключение экспертизы на исправность тренажёра не готово. Родители шестилетней Александры Косициной, которой отрезало палец на детской площадке в селе ЗКО, пока тоже не дождались результатов экспертизы. Как обезопасить и предостеречь детей от травм, рассказала тренер по детской безопасности Бота Ибраева. Она отметила, что опасности могут быть как явные, так и скрытые.
- Детей на улице поджидает множество опасностей. Можем ли мы постоянно сопровождать детей за руку? Нет! Значит их нужно научить базовым правилам безопасности. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы увидеть столбы электропередач, фонари, которые питаются электроэнергией через воздушные и подземные провода. Детям нужно объяснять и говорить, что нельзя трогать оборванные, висящие или лежащие на земле провода, это может быть смертельно опасно. Дома тоже есть различные опасности - посмотрите, сколько электроприборов, выключателей, розеток. С ними тоже нужно обращаться правильно. Априори нужно считать так, что любой электроприбор находится под напряжением, - пояснила Бота Ибраева.Тренер по детской безопасности считает, что родителям нужно создавать родительские правила и создавать их нужно правильно.
- Почему дети нарушают правила безопасности на улице, хотя о них прекрасно знают? Потому что ребёнок может не чувствовать разницы между запретами, которые связаны с социальными нормами повелениями. Например: не ори, не убегай со двора, нельзя так делать, не перебивай старших. И нормами безопасности, которые, если их нарушить, могут быть связаны с последствиями для здоровья или жизни. Например: нельзя переходить дорогу в неположенном месте или нельзя трогать те же самые провода. Дети проверяют так границы - одни правила могут оставаться правилами, а другие можно нарушить, если никто не видит то, что дети их нарушают. И у детей не формируется чёткая система, какое правило и где его нужно применять. К семи годам у детей в голове множество правил от родителей. Школа добавляет столько же. Есть только белый шум: нельзя, нельзя, нельзя! Поэтому нужно применять подход, который используют тренеры по детской безопасности. Чтобы ребёнок выполнял правила, он должен знать, на что это влияет, - рассказала Бота Ибраева.Тренер уверяет, что когда родители учат детей правилам поведения на улице, им нужно делать акцент на последствиях и угрозах, чтобы привить детям ответственность за своё здоровье и жизнь.
- Я считаю, было бы хорошо, если бы учителя в школе объясняли бы технику безопасности, в том, что касается электроприборов, линий электропередач. Если бы дети понимали физику того, как передаётся ток, тогда осознавали, что подходить и трогать или заходить в открытые трансформаторные будки или приближаться к оборванным проводам смертельно опасно. Что касается футбольных ворот, то я считаю ответственность лежит на специалистах, которые устанавливают и допускают использование этого оборудования на футбольных полях. Наверняка есть ГОСТы и СНИПы, в которой говорится об эксплуатации такого оборудования, - заключила тренер.Только за десять месяцев этого года в травмпункт Областной детской многопрофильной больницы обратилось более 13 тысяч детей, за аналогичный период прошлого года чуть больше 12 тысяч детей. Тем не менее на первом месте по обращениям травмы были получены на улице у 6 813 детей (65%), на втором месте - бытовые - 5 512 (26%), на третьем месте - школьные - 569 (3,6%), на четвёртом месте - спортивные - 314 (3%) и 211 детей пострадали в ДТП (2%). К слову, по данным полицейских в этом году увеличилось число погибших детей в ДТП. В этом году погибло девять детей, в прошлом году - четыре ребёнка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.