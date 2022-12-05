Мальчик погиб под воротами, девочку убило током: в ЗКО до сих пор ищут виновных

В области до сих пор не нашли виновных в детских смертях и в случаях, где они получили серьёзные травмы на детских площадках, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ". Нурамир Сапарбеков и Айя Жумалиева За последние два года в области произошло не мало трагических событий, где пострадавшими оказались дети. Следствие затянулось практически во всех случаях. Мы говорим только о тех делах, о которых писали ранее. В редакцию «МГ» обращаются родители. Они ищут виновных и хотят справедливости. Мама погибшего под футбольными воротами Нурамира Сапарбекова считает, что полицейские не хотят искат